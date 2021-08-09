الصين تفصل 30 مسؤولاً بسبب الموجة الأخيرة من كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام فى الصين، اليوم الإثنين، عن فصل أكثر من 30 مسؤولاً صينيًا من عملهم أو توقيع عقوبات عليهم بسبب اتهامات لهم بالفشل فى التعامل مع أحدث موجة من فيروس كورونا واحتوائها بشكل صحيح.





وأشارت التقارير إلى أنه كان من بين المسؤولين المفصولين من عملهم نائب رئيس بلدية، ورؤساء أحياء ولجان صحية بالمدينة، وموظفون فى إدارة المستشفيات والمطارات وأقسام السياحة. وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، عن تسجيل 94 حالة جديدة لانتقال العدوى محليًا خلال الساعات ال24 الأخيرة. ويرتبط تفشى كورونا فى الصين مؤخرًا بمطار مدينة نانجينغ الشرقية، حيث انتشر متحور "دلتا" شديد العدوى بين عمال المطار، وانتقل منذ ذلك الحين من مقاطعة هاينان الاستوائية فى الجنوب إلى منغوليا الداخلية فى أقصى الشمال.

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