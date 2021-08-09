مسؤول أمريكى: إدارة بايدن تفكر فى اتخاذ نهج أكثر تشددا مع إيران

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول فى الإدارة الأمريكية الحالية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تفكر فى اتخاذ نهجا أكثر تشددا مع إيران، مشيرة إلى أن النهج المحتمل قد يكون مقاربا لنهج ترامب ضد إيران.





وقال المسؤول الأمريكى، إن بايدن قد يفكر فى سياسة بديلة خاصة وأن طهران تواصل تقدمها النووى، مضيفا إذا جعلت إيران من المستحيل العودة إلى الاتفاق النووى، فستعود الإدارة إلى "استراتيجية المسار المزدوج وهو ضغط العقوبات وأشكال أخرى من الضغط، وعرض دائم للمفاوضات". وبحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكى، فإن الإدارة تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على واردات الصين من النفط الإيرانى وهو مصدر رئيسى لإيرادات طهران.

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