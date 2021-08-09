إيران: رئيسى لن يترك مفاوضات فيينا ولن يدخر جهدا لرفع العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن تصريحات وزير الخارجية البريطانى بشأن إيران "غير مسؤولة"، مشيرا إلى حوادث الملاحة البحرية.

وعن تطور الأحداث فى أفغانستان، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن طهران قلقة من التطورات فى أفغانستان وتعتبر أن أمن البلاد من أمنها.

وفيما يخص اليمن، قال المسؤول الإيرانى إن طهران ستتعاون مع المبعوث الأممى لليمن وتأمل أن يتمكن من إنهاء الحرب فى هذا البلد.