مقتل شخصين وإصابة 3 فى إطلاق نار بمدينة بروكلين الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، توجهت الشرطة إلى مكان الحادث فى شرق نيويورك بعد تلقى بلاغ بوقوع إطلاق النار، دون اعتقال أى شخص حتى الآن.
ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار حتى الآن، موكدة استمرار التحقيقات. كما لم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين إبلاغ ذويهم بالحادث.
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