الصين تسجل 125 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة فى بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 81 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التى لم تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعا من 30 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصينية أمس الأحد، عن إجرائها جولة اختبار شاملة جديدة فى مدينة ووهان، بعد تسجيلها هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا، من أجل منع تجدد تفشى الوباء وجمعت أكثر من 11,23 مليون عينة لاختبار الحمض النووى فى المدينة.