الصين : إجراء 11 مليون فحص فى ووهان لمنع تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت سلطات مقاطعة هوبى وسط الصين التى تقع فيها ووهان أنها ضمن هذا الاختبار الذى انطلق فى الرابع من أغسطس من أجل منع تجدد تفشى كورونا جمعت أكثر من 11.23 مليون عينة لاختبار الحمض النووى فى المدينة.

وأوضح نائب مدير مركز مقاطعة هوبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لى يانغ، أثناء مؤتمر صحفى أمس أن نتائج اختبار 10.8 مليون عينة باتت متوافرة، بينما يواصل الموظفون الصحيون عمليات الفحص والتأكد.

ولم تبلغ ووهان التى بدأ كورونا التفشى منها على مستوى العالم فى أواخر عام 2019 عن رصد إصابات محلية جديدة بالعدوى لأكثر من عام، إلى أن جاءت نتائج فحص سبعة أشخاص إيجابية فى الثانى من أغسطس الجاري.