إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443 عبر نظام نور الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين، تم التقديم على حركة النقل الداخلي منذ فترة من قبل المعلمين، والأن تبدأ وزارة التعليم في الإعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في العام الجديد 1443، وقد أقرت وزارة التعليم بأن فترة الإعتراض على الحركة تبدأ منذ إعلانها، إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443 عبر نظام نور الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين.

إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443

أعلن مدير التعليم منذ قليل عن حركة النقل الداخلي للمعلمين للعام الجديد 1443، كما يمكنك الإستعلام عن النتائج من خلال نظام نور عبر حساب المعلم أو المعلمة، حيث بلغت نسبة المنقولين من المعلمين الرجال ممن تقدم إلى الالتحاق بحركة النقل الداخلي لهذا العام 43 %، أما عن السيدات فقد بلغت نسبتهم 24 % من المنقولات المعلمات.

حيث وصلت نسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى والثانية والثالثة إلى حوالي 55%، وقد أقرت وزارة التعليم بأن فترة الاعتراض على نتائج المنقولين والمنقولات، ضمن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، تبدأ من التاسع والعشرين من ذو الحجة 1442 إلى الرابع من محرم للعام الجديد 1443، والتي تُعد أحد أهم الخدمات التي ميزت بها وزارة التعليم المعلم السعودي والمعلمة السعودية.

الإستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين

يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات عن طرق لتسهيل عملية النقل الداخلي، والتي تُعتبر طريقة لتغيير مكان العمل داخل المدينة من خلال الوصول إلى مكان أقرب لمنازلهم وأنسب لهم، ومنذ فترة وضعت وزارة التربية والتعليم خدمة جديدة للمعلمين والمعلمات ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها ، سواء كانت للنقل الداخلي داخل المدينة أو النقل الخارجي خارج المدينة، وتقوم الوزارة بالمفاضلة بين الطلبات المُقدمة من قبل المعلمين والمعلمات.

يقدم كل معلم ومعلمة يرغب في حركة النقل الداخلي تسجيل 20 رغبة كحد أقصى، ورغبة واحدة كحد أدني للتسجيل عبر نظام نور الإلكتروني، وقد أقرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد اعتماد نتيجة النقل الداخلي بشكل نهائي خلال السابع من محرم الجاري للعام الجديد 1443، إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443 عبر نظام نور الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين.