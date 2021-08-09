شروط الحصول على حالة معفي من لقاح كورونا و ما هي الحالة الصحية في توكلنا

شروط الحصول على حالة معفي من لقاح كورونا، بعد أن تم إصدار قرار منع أي مواطن، أو مقيم في المملكة العربية السعودية، من الدخول إلى الأماكن العامة، إلا في حال تلقي القاح، فقد شهد التسجيل للحصول على القاح الاهتمام الكبير، وهنالك حالتين يتسببان في إظهار تلك العبارة، وتهدف الحكومة السعودية، من ذلك القرار الهام، إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين، والمقيمين في السعودية، وهناك خطوات وشروط التسجيل في تطبيق توكلنا بالتحديث الجديد 2021، ويمكن القضاء للمعاملات بشكل إلكتروني تام، ودون الحاجة إلى زيارة المقرات والدوائر الحكومة، وذلك بتحميل تطبيق صحتي.

شروط الحصول على حالة معفي من لقاح كورونا

هنالك مجموعة من الفئات، التي تم اعتمادها ضمن الفئات المستثناة، من قبل وزارة الصحة السعودية، من لقاح كورونا، وتعتبر هذه الفئات هي، ما يتم منح تصريح ” معفي لأسباب غير طبية توكلنا ”، في التطبيق، وتتمثل فئات الاستثناء الطبي، من لقاح كورونا بالسعودية فيما يلي:

المصاب بفيروس كورونا. أن يكون متلقي اللقاح لديه حساسية من مكونات اللقاح. ثم بعد يتم منح تصريح ،معفي لأسباب غير طبية توكلنا، للأطفال والسيدات الحوامل، المرأة المرضع. الشخص الذي حصل على لقاح، خلال فترة أربعة عشر يوم من تاريخ الحصول عليه.

ظهور معفي لأسباب غير طبية في توكلنا

بعدما تم الإعلان، عن تفعيل كافة القرارات الخاصة، بمنع دخول الأماكن العامة والخاصة، لكلاً من المواطنين والمقيمين، إلا في حال تلقي لقاح كورونا، واستعراض الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، ولذلك عملت وزارة الصحة السعودية، على استحداث حالة معفي في تطبيق توكلنا، وتنقسم هذه الحالة، إلى نوعين رئيسيين، وهنا على النحو التالي:

يكون النوع الأول، معفي لأسباب غير طبية، والتي يقصد بها أن المستخدم للتطبيق معفي من الحصول على اللقاح كورونا، بسبب شمله ضمن الفئات المستثناة من الحصول على اللقاح. النوع الثاني، أن المستخدم للتطبيق، قد تم اعتماده من خلال لجنة الاستثناءات، الطبية التابعة لوزارة الصحة، وأن هذا الشخص هو ضمن المستثنين من الحصول على اللقاح كورونا.

ما هي الحالة الصحية في توكلنا

إن خدمة الحالة الصحية في تطبيق توكلنا الإلكتروني، هي عبارة عن هي أحد الخدمات، المميزة التي يوفرها التطبيق، حيث تسهم هذه الخدمة في تمكينهم في التعرف على الحالة الصحية، وكما يمكن من خلالها، إنجاز المعاملات الحكومية والخاصة في السعودية، وذلك بعدما تم البدء بتنفيذ قرارات، منع الدخول للأماكن العامة والخاصة، إلا في حال تلقي لقاح كوفيد 19، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن منع أي مواطن أو مقيم في السعودي من الدخول إلى الأماكن العامة في حال أن للم يثبت تلقيه اللقاح.