بالصور.. مصر تستقبل أولى شحنات لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، الاثنين، عن بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون آند جونسون" الأميركي.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، في مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

ويأتي استلام مصر لهذه الشحنات من اللقاح ضمن خطة وزارة الصحة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، على أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين.

وأشار إلى أن الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح جونسون آند جونسون سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت مجاهد إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، منوها إلى أن لقاح جونسون آند جونسون أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، ولا يتطلب جرعات مُعززة.

وأشار مجاهد إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

وناشد مجاهد المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.