برشلونة يحرز "أول كأس" بعد رحيل ميسي

في أوّل مباراة له بعد حقبة ليونيل ميسي، فاز برشلونة على يوفنتوس الإيطالي 3-صفر على ملعب "يوهان كرويف"، الأحد، في مباراة ودية على كأس الراحل جوان غامبر، أحد الأعضاء المؤسسين للنادي الكتالوني ولاعبه السابق الذي أصبح لاحقاً رئيساً له.
ودأب برشلونة على إقامة هذه المباراة منذ عام 1966، وقد أقيمت هذا العام في مناسبة حزينة وبعد ساعات من المؤتمر الصحافي الذي عقده قائده الأبدي ميسي لوداع محبيه، حيث أجهش في البكاء بعدما لم يتمكن من تمالك نفسه أمام ناظري زوجته وأولاده ورفاقه ورئيس برشلونة، فيما حياه الحاضرون بالتصفيق لفترة طويلة.
وأقيمت المباراة أمام حوالي 20 ألف متفرج هتفوا لفترات طويلة "ميسي، ميسي" في تحية لنجمهم الراحل عن صفوف الفريق.
وسجل ثلاثية برشلونة المهاجم القادم من ليون الفرنسي الهولندي ممفيس ديباي (3) والدنماركي مارتن برايثوايت (57) والبديل ريكي بويغ (90+2).
ويستهل برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني في 15 أغسطس على ملعبه أمام ريال سوسييداد، فيما يبدأ يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي في 22 منه خارج ملعبه ضد أودينيزي.
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