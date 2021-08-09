سعر جهاز gobx في السعودية للقنوات المشفرة

سعر جهاز gobx في السعودية حيث يُعدّ من اشهر الأجهزة التي تساعد على عرض القنوات المشفرة التي تُعرض أيضًا على قنوات mbc برو حيث لا يمكن فتح هذه القنوات إلا عن طريق هذا الجهاز، حيث قدمت شبكة قنوات إم بي سي هذا الجهاز بتقنية عالية وقد فاقت الأجهزة الأخرى وذلك بجوده HD وسوف نتابع معكم سعر الجهاز الذي يساعدك على مشاهدة جميع المباريات السعودية في الدوري السعودي وغيرها من المسابقات للكأس السعودي.

سعر جهاز gobx في السعودية

تستطيع شراء الرسيفر من خلال معرفة سعر جهاز gobx من خلال أي مراكز بيع متخصصه في بيع أجهزة الرسيفر، حيث أن سعر الجهاز بالتجزئة عبارة عن 199 ريال سعودي يمكنك أن تستمتع به لمدة أربع اشهر تصل إلى 6 أشهر بشكل مجاني بعد شراء الجهاز، ثم متابعة أكثر من 40 قناة مشفرة بجودة عالية وتقنية واضحة، بالإضافة إلى مشاهدة القنوات المجانية تستطيع الحصول عليها عند تسجيل الجهاز بالإضافة إلى وسائل الترفيه التي تؤهلك إلى تجربة أفضل بها العديد من المحتويات التي يوفرها رسيفر gobx المتميز لمشاهدة ممتعة.

بكم اشتراك gobx

يمكنك شراء جهاز gobx ومشاهدة القنوات الجديدة والمباريات الحصرية في الدوري السعودي لمدة اربع اشهر مجاني ثم الاشتراك بشكل شهري لمواصلة مشاهدة القنوات، والاشتراك الشهري عبارة عن 499 ريال سعودي ويعمل الجهاز من خلال التالي:

يعمل الجهاز بدون بطاقة ذكية حيث يتم تشغيل جهاز الرسيفر من خلال الإعدادات.

يستطيع المستخدم تطبيق آلية تشغيل الجهاز الرسيفر للحصول على قنوات mbc الجديدة.

يتم تسجيل الحساب في جهاز الرسيفر عن طريق الرقم التسلسلي للجهاز وهو موجود اسفل الجهاز مكون من 14 رقم.

يمكنك من خلال فتح إعدادات جهاز رسيفر gobx إضافة تردد جديد.

يتم إضافة القنوات الجديدة المفضلة بشكل ترتيبي وتغيير اسم المفضلة.

إضافة التردد واختيار القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

اضافة تردد في رسيفر gobx

يمكنك من خلال معرفة سعر جهاز gobx في السعودية متابعة احدث القنوات الرياضية المتنوعة وغيرها من القنوات المفضلة لمشاهدة المباريات الحصرية.