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نظام نور يعلن عن نتائج حركات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام 1442، أصبحت حركة البحث عن نتائج حركات التنقل الداخلي والخارجي بين معلمي المنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية أكثر شيوعاً بين معلمين ومعلمات المملكة، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن النتيجة بعد ساعات قليلة قادمة سوف تكون متاحة عبر نظام نور التعليمي.نتائج حركات نقل المعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442
من المتعارف عليه هو أنه تم فتح باب تقدم الإلكتروني للراغبين في النقل الداخلي أو الخارجي عبر نظام فارس وذلك كان من يوم الخامس والعشرين من شوال الماضي حتى السادس من ذي القعدة 1442، ولقد تم الإعلان عن نتيجة النقل الخارجي، إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أمس الأحد الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري والتاسع والعشرين من ذي الحجة الحالي، هو موعد الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي لمعلمي المنظومة.رابط الاستعلام عن نتيجة التنقل الداخلي للمعلمين والمعلمات السعوديين لعام 1442
- الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي
- الضغط على رابط حساب المعلم
- ثم النقر على خدمات شئون المعلمين
- ومنها طلب عرض نتيجة حركات التنقل الداخلي والخارجي.
- رفع كفاءة معلمي ومعلمات العملية التعليمية
- إعادة توزيع الكوادر داخل المقارات التعليمية دون أن يتعارض مع راحة المعلم
- توفير الوقت والجهد عند المعلم
- اختيار المؤسسة التعليمية القريبة من سكن المعلم
- توفير احتياجات وطلبات المعلم/ة.
من المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها تحقق الرؤية المستقبلية في عام 2030، ومن أجل تحقيق تلك الرؤية قامت برسم بعض من الأهداف منها سيطرة التكنولوجيا الحديثة والرقمنة على أغلب القطاعات ومنها القطاع التعليمي، لذا نجد أن الوزارة التربية والتعليم السعودي قامت بأنشاء بعض من المنصات الإلكترونية التي خصصت لخدمة موظفي ومعلمي ومتعلمي الهيئة التعليمية، ومن أمثلة تلك المنصات نظام نور التعليمي المختص في عرض كافة النتائج وكذلك نظام فارس الذي يقدم خدمات متنوعة للمعلمين والمعلمات ومن ضمنها خدمة التقدم بطلب التنقل من إدارة تعليمية إلى إدارة أخرى أو التنقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى.
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نظام نور يعلن عن نتائج حركات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام 1442، أصبحت حركة البحث عن نتائج حركات التنقل الداخلي والخارجي بين معلمي المنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية أكثر شيوعاً بين معلمين ومعلمات المملكة، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن النتيجة بعد ساعات قليلة قادمة سوف تكون متاحة عبر نظام نور التعليمي.نتائج حركات نقل المعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442
من المتعارف عليه هو أنه تم فتح باب تقدم الإلكتروني للراغبين في النقل الداخلي أو الخارجي عبر نظام فارس وذلك كان من يوم الخامس والعشرين من شوال الماضي حتى السادس من ذي القعدة 1442، ولقد تم الإعلان عن نتيجة النقل الخارجي، إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أمس الأحد الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري والتاسع والعشرين من ذي الحجة الحالي، هو موعد الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي لمعلمي المنظومة.رابط الاستعلام عن نتيجة التنقل الداخلي للمعلمين والمعلمات السعوديين لعام 1442
- الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي
- الضغط على رابط حساب المعلم
- ثم النقر على خدمات شئون المعلمين
- ومنها طلب عرض نتيجة حركات التنقل الداخلي والخارجي.
- رفع كفاءة معلمي ومعلمات العملية التعليمية
- إعادة توزيع الكوادر داخل المقارات التعليمية دون أن يتعارض مع راحة المعلم
- توفير الوقت والجهد عند المعلم
- اختيار المؤسسة التعليمية القريبة من سكن المعلم
- توفير احتياجات وطلبات المعلم/ة.
من المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها تحقق الرؤية المستقبلية في عام 2030، ومن أجل تحقيق تلك الرؤية قامت برسم بعض من الأهداف منها سيطرة التكنولوجيا الحديثة والرقمنة على أغلب القطاعات ومنها القطاع التعليمي، لذا نجد أن الوزارة التربية والتعليم السعودي قامت بأنشاء بعض من المنصات الإلكترونية التي خصصت لخدمة موظفي ومعلمي ومتعلمي الهيئة التعليمية، ومن أمثلة تلك المنصات نظام نور التعليمي المختص في عرض كافة النتائج وكذلك نظام فارس الذي يقدم خدمات متنوعة للمعلمين والمعلمات ومن ضمنها خدمة التقدم بطلب التنقل من إدارة تعليمية إلى إدارة أخرى أو التنقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى.
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