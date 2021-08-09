جاء ذلك فى رسالة سلمها وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين لنظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى الرياض، بحسب بيان للخارجية العراقية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وقال البيان إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى الرياض، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، كما بحثا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التى تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التى تُعانى منها المنطقة ".
وأضاف ان "السَّيد الوزير سلم رسالة دعوة مُوجهة من السَّيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى إلى وزير الخارجيَّة السعودى مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن أجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالى".
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد استضافت، فى يونيو الماضى، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وملك الأردن عبد الله الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى يدعو العاهل السعودى لحضور قمة دول جوار العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.