الكاظمى يدعو العاهل السعودى لحضور قمة دول جوار العراق

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى زيارة بلاده للمشاركة فى اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقده نهاية الشهر الجارى.





جاء ذلك فى رسالة سلمها وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين لنظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى الرياض، بحسب بيان للخارجية العراقية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وقال البيان إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى الرياض، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، كما بحثا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التى تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التى تُعانى منها المنطقة ".

وأضاف ان "السَّيد الوزير سلم رسالة دعوة مُوجهة من السَّيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى إلى وزير الخارجيَّة السعودى مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن أجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالى".

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد استضافت، فى يونيو الماضى، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وملك الأردن عبد الله الثانى.