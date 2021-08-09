تحذيرات ألمانية من كارثة دولية وحرب أهلية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - حذر نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" من مواجهة "كارثة" دولية فى أفغانستان، داعيا إلى عدم السماح لمقاتلى طالبان بإرساء حقائق عسكرية على الأرض.





وضيّقت جماعة طالبان الخناق اليوم الأحد على شمال أفغانستان حيث سيطرت على عواصم ثلاث ولايات أخرى فى وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق الريف فى الأشهر الأخيرة.

وسيطر المتمرّدون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات منذ الجمعة فى هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية. وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وسارى بول وتالقان فى الشمال سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى الأحد.

وقال نوربرت روتجن لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية فى عددها الصادر اليوم الأحد إن هناك خطرا قائما حاليا فى أفغانستان يتمثل فى استيلاء المتشددين على الدولة بأكملها.

وأكد السياسى الألمانى البارز قائلا: "يجب ألا يتم السماح الآن بأن يقوموا (يقصد طالبان) بإرساء حقائق عسكرية على الأرض من جانب واحد"، وحذر من أنه فى هذه الحالة لن يكون هناك أمل بعد ذلك فى حل سياسى.

وناشد روتجن المجتمع الدولى وقف هذا التطور انطلاقا من المسؤولية تجاه أمنه الخاص وتجاه أغلبية المواطنين الأفغان، لافتا إلى أن ذلك قد يعنى أيضا مشاركة الجيش الألمانى. وشدد على ضرورة عدم السماح بتدمير نتائج عمل على مدار 20 عاما، وقال: "بمعنى أنه إذا كانت القدرات العسكرية للأوروبيين وللألمان، التى هناك حاجة إليها الآن، موجودة، فلابد أن نوفرها".