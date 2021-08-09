بنك التنمية الإجتماعية يقدم تمويل أهل 60 ألف ريال بدون كفيل ولا فوائد مدعم للنساء والرجال

تعمل حكومة المملكة برعاية جلالة الملك وولى العهد حفظهما الله على دعم محدودى الدخل ومساعدتهم واتاحة قروض ميسرة لهم وعلى فترات سداد كبيرة وبأقل إشتراطات وبدون كفيل لكي يتمكن الأسر الأكثر إحتياجا على تمكنهم من سد إحتياجاتهم، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل أهل 60 ألف ريال بدون كفيل ولا فوائد ضمن المنتجات التمويلية المدعومة لمساعدة المواطنين رجال ونساء من محدودي الدخل موظفي القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأرملة والمطلقة والمهجورة، وهذا المنتج صمم خصيصاً بمرونة أكثر وسرعة صرف المبلغ وإتمام الإجراءات بدون تعقيد الشروط، بل يوفر القرض لا يشترط تقديم كفيل غارم بالنسبة لموظفي القطاع العام، وهذه ميزة يبحث عنها معظم الراغبين في الحصول على تمويل ميسر ومضمون، ولهذا يوفر بنك التسليف جميع القروض المتاحة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعوم بدون دفع رسوم ولا تطبيق فوائد لتحقيق أهداف البنك بكونه اجتماعي أي يدعم الفئات المستهدفة من المحتاجين. مميزات تمويل أهل بنك التنمية الاجتماعية: يتيح بنك التنمية قرض ميسر بدون كفيل غارم لموظفي القطاع العام. يساعد الفئات المستهدفة للحصول على إحدى المنتجات الاجتماعية (الأسرة – الترميم – كنف) إمكانية استعادة المبالغ الزائدة بنك التسليف. متاح للأرامل وربات المنزل التي لا تعمل والمطلقة والمهجورة، والرجال والمتقاعدين. تمويل 60 ألف ريال كحد أقصى، فيما يكون الحد الأدنى للقرض 18 ألف ريال يحسب وفق العمر من بداية تقديم الطلب وحتى وقت سداد آخر قسط. أفضل فترات سداد مريحة تصل إلى 5 سنوات. قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية مدعوم من بنك التنمية. شروط الحصول على منتج أهل بنك التسليف: يشترط على المتقدمين من الرجال والنساء أن يكون لديهم الجنسية السعودية ألا يزيد الدخل الشهري لطالب القرض عن 12.500 ريال. يشترط تقديم ضامن لربة المنزل والمتقاعد والطالب والمتسبب. لا يزيد العمر عن 70 سنة والكفيل 55 عام. مخصص للعملاء الذي سبق لهم الحصول على قرض بنك التسليف على أن تكون الفترة بين التقديم وإغلاق التمويل السابق سنة. يتم احتساب التاريخ الميلاد في هذا المنتج. كيفية التقديم على طلب قرض أهل بنك التسليف: يتم تقديم طلب قرض من خلال تسجيل الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة كما يلي: صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية

العنوان الوطني

رقم الجوال المسجل في أبشر

رقم الآيبان من الجدير بالذكر في حالة وجود الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر رقم بنك التنمية الاجتماعية 199099 المجاني. الوسوم

تعمل حكومة المملكة برعاية جلالة الملك وولى العهد حفظهما الله على دعم محدودى الدخل ومساعدتهم واتاحة قروض ميسرة لهم وعلى فترات سداد كبيرة وبأقل إشتراطات وبدون كفيل لكي يتمكن الأسر الأكثر إحتياجا على تمكنهم من سد إحتياجاتهم، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل أهل 60 ألف ريال بدون كفيل ولا فوائد ضمن المنتجات التمويلية المدعومة لمساعدة المواطنين رجال ونساء من محدودي الدخل موظفي القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأرملة والمطلقة والمهجورة، وهذا المنتج صمم خصيصاً بمرونة أكثر وسرعة صرف المبلغ وإتمام الإجراءات بدون تعقيد الشروط، بل يوفر القرض لا يشترط تقديم كفيل غارم بالنسبة لموظفي القطاع العام، وهذه ميزة يبحث عنها معظم الراغبين في الحصول على تمويل ميسر ومضمون، ولهذا يوفر بنك التسليف جميع القروض المتاحة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعوم بدون دفع رسوم ولا تطبيق فوائد لتحقيق أهداف البنك بكونه اجتماعي أي يدعم الفئات المستهدفة من المحتاجين. مميزات تمويل أهل بنك التنمية الاجتماعية: يتيح بنك التنمية قرض ميسر بدون كفيل غارم لموظفي القطاع العام. يساعد الفئات المستهدفة للحصول على إحدى المنتجات الاجتماعية (الأسرة – الترميم – كنف) إمكانية استعادة المبالغ الزائدة بنك التسليف. متاح للأرامل وربات المنزل التي لا تعمل والمطلقة والمهجورة، والرجال والمتقاعدين. تمويل 60 ألف ريال كحد أقصى، فيما يكون الحد الأدنى للقرض 18 ألف ريال يحسب وفق العمر من بداية تقديم الطلب وحتى وقت سداد آخر قسط. أفضل فترات سداد مريحة تصل إلى 5 سنوات. قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية مدعوم من بنك التنمية. شروط الحصول على منتج أهل بنك التسليف: يشترط على المتقدمين من الرجال والنساء أن يكون لديهم الجنسية السعودية ألا يزيد الدخل الشهري لطالب القرض عن 12.500 ريال. يشترط تقديم ضامن لربة المنزل والمتقاعد والطالب والمتسبب. لا يزيد العمر عن 70 سنة والكفيل 55 عام. مخصص للعملاء الذي سبق لهم الحصول على قرض بنك التسليف على أن تكون الفترة بين التقديم وإغلاق التمويل السابق سنة. يتم احتساب التاريخ الميلاد في هذا المنتج. كيفية التقديم على طلب قرض أهل بنك التسليف: يتم تقديم طلب قرض من خلال تسجيل الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة كما يلي: صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية

العنوان الوطني

رقم الجوال المسجل في أبشر

رقم الآيبان من الجدير بالذكر في حالة وجود الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر رقم بنك التنمية الاجتماعية 199099 المجاني.

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