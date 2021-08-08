قيس سعيّد: القوات المسلحة تصنع تاريخا جديدا لتونس

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيّد أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس "أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخا جديدا لتونس".

وتابع الرئيس التونسى متحدثا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزى الرسمى تؤديان أمامه التحية العسكرية "لا تتراجعوا أبدا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض".

وتعهد سعيّد بتخليص تونس ممن قال إنها "الأردان التى علقت بها"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وكان الرئيس التونسى قد أعلن فى 25 يوليو الماضى، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجى، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.