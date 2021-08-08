حريق ديكسى يصبح ثانى أكبر الحرائق فى تاريخ كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أمريكيون أن حريق الغابات الذى يستعر فى شمال كاليفورنيا، أصبح ثانى أكبر الحرائق، يسجل فى تاريخ الولاية، وذلك بعد أيام من تسببه فى تدمير بلدة تاريخية لاستخراج الذهب.





وقال مسؤولو الإطفاء بالولاية إن حريق ديكسى اتسع نطاقه ليأتى على نحو 463 ألف فدان، أو ما يعادل 724 ميلا مربعا (1.876 كيلومترا مربعا)، حتى الساعة التاسعة حسب التوقيت المحلى، وإنه جرى احتواؤه بنسبة 21 بالمئة.

وتعتبر المساحة المحترقة فى الولاية أكبر من مساحة مدينة هيوستن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ويعد هذا الحريق ثانى أكبر حريق فى ولاية كاليفورنيا بعد حريق هائل اندلع فى أغسطس 2020 وأتى على ما يزيد على مليون فدان.

ولم تسفر حرائق الغابات حتى الآن عن وفيات.

وقال المسؤولون إن الحريق يهدد ما يقرب من 14 ألف مبنى ودمر بالفعل ما يزيد عن 400، بما فى ذلك كل وسط مدينة غرينفيل تقريبا، وهى بلدة تعدين قديمة تقع على بعد 160 ميلا شمال سكرامنتو.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، لكن شركة "باسيفيك جاز أند إلكتريك" تقول إنه "ربما نجم عن سقوط شجرة على أحد خطوط الكهرباء التابعة للمرفق".