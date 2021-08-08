قوات الأمن الهندية تداهم مقار منظمة إسلامية محظورة في قضية تتعلق بتمويل...

قالت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند، اليوم الأحد، إنها داهمت نحو 50 موقعا مرتبطا بمنظمة "الجماعة الإسلامية" المحظورة في جامو وكشمير، في قضية تتعلق بمزاعم عن تمويل الإرهاب.
واقتحمت الوكالة مقار تابعة لقيادة المنظمة وأعضائها إضافة إلى أوقاف تديرها.
وتتهم الحكومة الجماعة الإسلامية بدعم مسلحين في القطاع الخاضع لسيطرة الهند من كشمير التي تمثل بؤرة صراع يعود إلى عدة عقود مع باكستان.
وقالت الوكالة، وهي الذراع الأمنية الرئيسية لمكافحة الإرهاب، في بيان إن أعضاء المنظمة جمعوا أموالا من الداخل والخارج عن طريق تبرعات لأعمال خيرية، لكن الأموال استخدمت بدلا من ذلك في تمويل العنف والأنشطة الانفصالية.
وأضافت أن "الأموال التي جمعتها الجماعة الإسلامية وُجهت كذلك إلى منظمات إرهابية محظورة مثل "حزب المجاهدين" و"عسكر طيبة" وغيرها عن طريق شبكات جيدة التنظيم من كوادر الجماعة الإسلامية".
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