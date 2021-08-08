”الصحة العالمية”: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا 

قالت ميليتا فوينوفيتش، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد.
وأشارت في حديثها مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.
وبحسب فوينوفيتش، فإن سلالة "دلتا" من الفيروس قد حلت محل "ألفا" تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة "لامبدا".
وتم اكتشاف سلالة "لامبدا" من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأمريكيتين.
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