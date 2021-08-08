مساعدة حاكم نيويورك تتحدث لأول مرة عن تفاصيل تحرشه بها

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريتانى كوميسو مساعدة حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو السابقة أنها ستتحدث لأول مرة فى مقابلة تلفزيونية الاثنين، بعد تقديمها شكوى جنائية تتهمه بالتحرش بها بمقر العمل.





وبحسب تقرير تحقيقات صدر عن مكتب المدعى العام للولاية الأسبوع الماضى، فإن كوميسو واحدة من 11 امرأة اتهمن كومو بالتحرش الجنسى.

وقالت كوميسو، التى أشار إليها التقرير على أنها "المساعد التنفيذى الأول" لمحققى الولاية إن "كومو داعب صدرها ذات مرة"، فى أخطر ادعاء يواجهه الحاكم.

وأضافت أنه "تحسس مؤخرتها أثناء التقاط صورة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقدمت كوميسو الأسبوع الماضى شكوى جنائية إلى مكتب كريج أبل قائد شرطة مقاطعة ألبانى الذى قال للصحفيين أمس السبت إن "مكتبه ومكتب المدعى العام بالمقاطعة سيجريان تحقيقا مستفيضا قبل تحديد ما إذا كان من الممكن توجيه تهمة جنائية".

وفى مقابلة مع "سى.بى.إس نيوز" و"ألبانى - تايمز يونيون"، من المقرر بثها صباح غد الاثنين، قالت كوميسو إنها "قدمت الشكوى لتحميل كومو مسؤولية أفعاله".

وأضافت أن "ما فعله بى كان جريمة.. لقد انتهك القانون".

ومن جانبه نفى كومو ارتكاب أى مخالفات، على الرغم من أنه أقر بأن سعيه لأن يكون "حنونا" مع الأشخاص الذين يتعامل معهم ربما جعل بعضهم لا يشعرون بالارتياح.

وقالت محاميته ريتا غلافين للصحفيين يوم الجمعة إن رواية كوميسو "ملفقة"، مستشهدة برسائل بريد إلكترونى وأدلة وثائقية أخرى قد "تقوض قصتها".