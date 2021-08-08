سفير مصر فى بغداد يترأس ندوة نقاشية حول آلية التعاون الثلاثى

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير وليد محمد إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية فى بغداد، ندوة نقاشية فى أحد المراكز البحثية ببغداد حول أبعاد التعاون بين مصر والعراق فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن ومجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية العراقية.





وأشاد سفير مصر بعمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق، كما أكد على الرغبة المصرية الجادة فى توظيف قدراتها لدعم العراق وتلبية متطلباته التنموية فى المرحلة المقبلة، فضلاً عن الدور الإيجابى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى هذا الإطار، وأهمية تعزيز التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العراقيين. وأوضح السفير إسماعيل أن آلية التعاون الثلاثى تعد إطارًا تعاونيًا فريدًا فى المنطقة العربية، وأنه من المنتظر أن تساهم الآلية الثلاثية فى التنمية الاقتصادية لكل الدول المشاركة فى إطارها، بما يؤدى إلى تحقيق تطلعات وآمال شعوبنا.

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