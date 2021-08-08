متى ينتهي فصل الصيف في السعودية 2021 وضبط توقيت فصول السنة الأربعة

متى ينتهي فصل الصيف في السعودية 2021 سؤال يردده الكبير والصغير في الأيام الجارية مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف الأنحاء، راغبين معرفة أيضًا متى يبدأ فصل الشتاء 2021 في السعودية لأنه يعتبر من أفضل الفصول الأربعة على مدار العام، وفي فصل الصيف تكون الإجازة المدرسية الكبيرة، يسافر الكثيرون إلى مختلف الأماكن حول العالم لقضاء عطلة نهاية العام الدراسي في السعودية ويرجعون بعد انتهاء فصل الصيف، لذلك الإجابة على تساؤل متى ينتهي فصل الصيف في السعودية 2021 تحدد لهم جدول أعمالهم المقبلة.

متى ينتهي فصل الصيف في السعودية 2021

أجاب حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على تساؤل سكان المملكة عن متى ينتهي فصل الصيف في السعودية 2021 مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، خاصة أن الدخول الفعلى لفصل الصيف في السعودية يبدأ من 1 يونيو الماضي، وتواصل درجات الحرارة في الارتفاع على مختلف محافظات المملكة حتى تصل 52 درجة مئوية في بعض الأماكن، إلى أن ينتهى فصل الصيف في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 28 محرم 1443 هجري 5 سبتمبر 2021 ميلادي.

فصل الصيف في السعودية

يعتبر فصل الصيف في السعودية من أشد الفصول في المناخ لأنه مناخ شبه جاف إلى صحراوي مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، فتتراوح مابين 45 إلى 50 درجة مئوية خلال الشهور من يونيو إلى أغسطس، ولكن هناك بعد المناطق في المملكة يحدث فيها هطول أمطار خلال فصل الصيف وهى الأجزاء الجنوبية الغربية بسبب تحول منطقة الالتقاء المداري ودوران الرياح الموسمية وتفاعلها مع تضاريس المنطقة.

توقيت فصول السنة في السعودية

يهتم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمتابعة مواعيد فصول السنة في السعودية والتى تقسم على النحو التالي:

يبدأ فصل الشتاء في المملكة السعودية 22 ديسمبر 2021 وينتهي 20 مارس 2022

يبدأ فصل الصيف فى المملكة السعودية 21 يونيو 2021 وينتهي 20 سبتمبر 2021

يبدأ فصل الخريف في المملكة السعودية 21 سبتمبر 2021 وينتهى 21 ديسمبر 2021

يبدأ فصل الربيع في المملكة السعودية 21 مارس 2021 وينتهى 20 يونيو 2021

بهذا يكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بمتى ينتهي فصل الصيف في السعودية 2021 وضبط توقيت فصول السنة الأربعة.