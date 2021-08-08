تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا توكلنا أو ألغائها.. بخطوات بسطية

تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا توكلنا من الأسئلة الحائرة في أذهان الكثير من التواجدين في السعودية، وخاصة أن قيمة اللقاح لا تكتمل ألا بأخذ الجرعتين المنصوص عليهم من وزارة الصحة السعودية حول كل لقاح، ولأن تطبيق توكلنا منوط به تسجيل أخذ لقاح كورونا، يتيح أيضًا تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا توكلنا أو إلغائها في حالة تعرض الشخص للسفر أو لموقف معين، فمبجرد تنفيذ خطوات بسيطة أو التواصل مع خدمة عملاء توكلنا تتحل المشكلة.

تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا توكلنا

من المعروف أن لقاحات كورونا متعددة ومنها ما يأخذ على جرعتين مثل لقاح فايزر واللقاح الصيني وتتطلب المدة بينهم 3 أسابيع بين الجرعتين، ولقاح استرازينيكا تمتد الفترة بين الجرعتين إلى شهرين، ووفرت وزارة الصحة السعودية تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا توكلنا أوألغائها لمن يتطلب الأمر صحيًا ذلك لأحد الأشخاص، ومتابعة كافة التفاصيل حول لقاح كورونا.

إلغاء موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية

يضطر المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية إلغاء موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية أو تأجليها لسبب معين بعد أن تم حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية عبر توكلنا وأخذ الأولي، وبالتالى يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق توكلنا. سجل دخول على حسابك. النقر على خدمة لقاح كورونا. اختر خدمة حجز موعد. اعرف تفاصيل موعدك. اختر إلغاء أو تغيير الموعد. حدد الموعد الجديد في حالة التغيير. أكد المعلومات الجديدة. الضغط على حفظ التغييرات.

تطبيق توكلنا

من أهم التطبيقات الخدمية الإلكترونية في السعودية تطبيق توكلنا وزاد الاهتمام به مع فيروس كورونا حيث يقدم تطبيق توكلنا في السعودية كافة الخدمات عن الفيروس واللقاحات، ويمكن التواصل على رقم خدمة عملاء توكلنا أو المسئولين عنه من خلال الآتي:

بذلك تكونوا على دارية كافة بجميع التفاصيل عن تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا توكلنا وأبرز الخدمات المتعلقة بالوباء من خلال تطبيق توكلنا الخدمي.