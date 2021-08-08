تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا سجل مجانا.. ورقم خدمة عملاء توكلنا 2021

تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا يكون بخطوات بسيطة لتسهل على العملاء الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا Tavakkalna المتعددة التى تشمل التحقق من الهوية الوطنية وكافة التصاريح المتعلقة بالحج والعمرة ومواعيد تلقي جرعات لقاح كورونا وأماكن بؤرة الوباء وهو الأمر الذي جعل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لايمكنهم الاستغناء عن تطبيق توكلنا مؤخرًا مع تزايد الإصابات والخطر الذي بات يهدد حياة البشرية، حاولت وزارة الصحة السعودية دعم سكانها من خلال تطبيق توكلنا بهذه الخدمة ليكونوا على دارية كافية بالوباء، بجانب خدمة تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا والوضع التعليمي للأطفال وبيانات كل طالب، وتوفر رقم خدمة عملاء توكلنا 2021 وغيرها من طرق التواصل.

تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا

يلجأ الكثيرون إلى تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا لإتاحة عنوانًا جديد أو لحل مشكلة الموقع في تطبيق توكلنا وخاصة أن العنوان الوطني في السعودية أتاحته مؤسسة البريد ليكون عنوانًا موحدًا وشامل لجمع مدن وقرى المملكة بقرار وزاري على أن يشمل رقم المبنى واسم الشارع والحي والمدينة بالإضافة إلى إمكانية تخصيص صندوق بريدي أمام كل بيت بمقابل رسوم بسيطة.

طريقة تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا

أفادت خدمة عملاء توكلنا طريقة تحديث العنوان الوطني من خلال الآتي:

أدخل على تطبيق توكلنا.

النقر على الخدمات.

يعرض الموقع قائمة العناوين الوطنية المسجلة لديك.

إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات عنوان قائم.

إتاحة إمكانية إضافة أو حذف تابعين على العناوين المسجلة.

أطبع العنوان الوطني كملف بصيغة PDF.

رقم خدمة عملاء توكلنا 2021

وفر المسئولون عن التطبيق رقم خدمة عملاء توكلنا للتيسير على العملاء كافة الخدمات التى يحتاجونها والرد على استفساراتهم والمساعدة في حل مشاكل توكلنا بسرعة، سواء عن طريق رقم خدمة عملاء توكلنا أو وسائل التواصل الآخري.

رقم خدمة عملاء توكلنا 8001289999. خدمة عملاء توكلنا على Twitter موقع توكلنا

بذلك يكون قد اتضح كافة التفاصيل التى تخص تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا وإمكانية التواصل مع خدمة عملاء توكلنا في أي وقت من مختلف مدن المملكة العربية السعودية.