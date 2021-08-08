السفير الصينى يهنئ مصر على الميداليات الست فى أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - وكتب السفير الصينى عبر تويتر "أهنئ الشعب المصرى على الإنجاز الذى حققته مصر فى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث حصلت مصر على 6 ميداليات خلال هذه المنافسات، وهو أكبر عدد من الميداليات فى تاريخ مشاركاتها فى دورات الألعاب الأولمبية".

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