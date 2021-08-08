لقاء الأحبة.. كيف ودع "الكاريكاتير" دلال وسمير؟

جسد عدد من رسامي الكاريكاتير المصريين لقاء الراحلة دلال عبد العزيز برفيق دربها الراحل سمير غانم، وانتشرت رسومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاهد تخيلية للزوجين الراحلين تجسد استقبال سمير لزوجته بعد رحيلها عن دنيانا.

رسام الكاريكاتير عماد المقصود، نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسما كاريكاتوريا للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تقف إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، وأرفق تعليق مع الرسم يقول: "الحبايب عند بعض".

ويقول عبد المقصود إن تعبيره بالريشة عن رحيل الفنانين المصريين يأتي من منطلق إيمانه بأن الراحل سمير غانم أحد أهم علماء "الكوميديا"، بنما تعد دلال بمثابة أحد أهم دعائم فن الكوميديا كزوجة وفنانة وإنسانة، كانت شخصية متكاملة.

ويضيف عبد المقصود لموقع دوت الخليج أن الزوجين مثلوا مدرسة فنية، تخرج على أيديهم كثير من الفنانين، لكن يبقى إنتاجهم الأهم هو تخريج فنانتين بمستوى ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم.

رسام مصري آخر، يحمل حسابه على موقع فيسبوك اسم "ماجد ماكس"، نشر رسمتين بريشته تظهران استقبال سمير لدلال في السماء بالورود، بينما يرتدي الاثنان زيا أبيض اللون، وجاء الرسم مصحوبا تعليق: "ايه ده ... انت هنا يا سمير".

على نفس المنوال، نشرت صفحة "إيجي تايم" رسما يظهر فيه سمير غانم يقف على خشبة المسرح إلى جانب رفيقة دربه دلال عبد العزيز، بينما يرفع كل منهما يده في إشارة لوداع الجمهور، معلنين عن نهاية رحلتهما المبهجة.

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا، صباح السبت 7 أغسطس عن عمر يناهز 61 عاما، بعد نحو شهرين من رحيل زوجها الفنان سمير غانم يوم 20 مايو الماضي عن عمر 84 عامًا، وكان قد أصيب الزوجين بفيروس كورونا، وتعرضا لمضاعفات شديدة جراء الإصابة.