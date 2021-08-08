بالفيديو.. ميسي يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالسعودية بعيد ميلاده.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للنجم الأرجنتيني وهو يهنئه من خلاله بعيد ميلاده، متمنيا له حياة سعيد مع عائلته وأصدقائه.

ومن غير المعروف تاريخ تصوير الفيديو، الذي ظهر فيه ليونيل ميسي مبتسما برفقة صديق له.

يذكر أن ميسي، رحل عن نادي برشلونة الإسباني، بعد انتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو الماضي، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة القادمة.