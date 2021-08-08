توجيهات من السيسي بشأن تكنولوجيا تحلية المياه

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستكمال الدراسات اللازمة، لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب.

ويأخذ السيسي في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر، والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ السويس عبد المجيد صقر، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، ومدير الكلية الفنية العسكرية اللواء مهندس إسماعيل كمال، ورئيس مجلس إدارة شركة "أي بيكون" المهندس وائل عبده.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر".

وتم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصة من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعيا للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضاً اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس، لا سيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.