تمويل نقاط البيع بدون كفيل عبر شركة الرائدة للتمويل

تمويل نقاط البيع بدون كفيل ، تقدم شركة الرائدة للخدمات التمويلية تمويل نقاط البيع الممتاز للمشروعات والمنشآت التي استمرت في العمل في السوق المحلية لأكثر من سنة والتي تريد التوسع وتحقيق قفزة أكبر من حيث الأعمال والمكان في السوق، ويتم تقديم التمويل للمنشآت بعد 30 يوم تقريبا من تقديم الطلب لتتم العملية بطريقة ميسرة تراعي طبيعة حاجة السوق، هذا ويتراوح مبلغ تمويل النشآت ما بين 500,000 ريال وحتى خمسة ملايين ريال سعودي، كما تبلغ النسبة الإجمالية للتمويل 50% من مبيعات نقاط البيع.

ما هو تمويل نقاط البيع الممتاز عبر الرائدة

تمويل نقاط البيع بدون كفيل ويمكن الحصول عليه خلال فترة 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، من جهة ثانية تبلغ نسبة الرسوم الإدارية السنوية 1.5%، وفيما يلي لمحة عن تمويل الشركات بدون كفيل:

الحد الأدنى لـ تمويل المنشآت يبلغ 500,000 ريال

يبلغ 500,000 ريال الحد الأعلى للتمويل 5 ملايين ريال

التسديد بشكل يومي

الرسوم الإدارية يتم إعادتها للعميل إذا أراد إلغاء الطلب عن طريق شركة الرائدة

يتوجب أن يكون لديك أجهزة نقاط البيع لمدة سنة على الأقل

في حين يبلغ معدل النسبة السنوية 27% على الأقل مع رسوم إدارية لمدة عامين بنسبة 3%، ويتم تطبيق الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة بنسبة 15%، يذكر أن هذا التمويل يتطلب رهن عقاري والمواد والمنتجات الموضحة أعلاه غير مناسبة لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عام.

بعد تسجيل الدخول في صفحة الرائدة للتمويل يتوجب الضغط على قدم طلبك الآن

يتوجب الضغط على قدم طلبك الآن اكتب اسم المنشأة الخاصة بك

ضع اسم صاحب المنشأة بالكامل

إدراج رقم الهاتف و إرسال رمز التحقق ستصلك رسالة مباشرة إلى هاتفك لتأكيد رقمك

أدرج البريد الإلكتروني الخاص بك وضع إذا كان لديك سجل تجاري أم لا

وضح إذا ما كانت شركتك أو منشأتك تقبل المدفوعات من مدى أو فيزا أو ماستر كارد

حدد الوقت المناسب للتواصل معك ومن ثم انقر علي أوافق على سياسة الأحكام والشروط، وأخيرا اضغط على إرسال

قبل أن ترسل الطلب تأكد من معلومات المدخلة.

رابط تقديم طلب على تمويل شركة الرائدة بصيغة نقاط البيعنبذة عن شركة الرائدة

أسست هذه شركة الرائدة السعودية في سنة 2016 بترخيص من البنك المركزي السعودي، وأصبحت من الشركات التمويلية الرئيسية للمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن الشركة أصحاب المنشآت من دعم طموحاتهم وتوسيع أعمالهم وتوفير حلول مالية ميسرة تنعكس إيجابا على أعمالهم بالتوافق مع الضوابط الشريعة الإسلامية، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم مجموعة منتجات تمويلية كل منتج يختلف عن الآخر من حيث الشروط والمزايا والمبالغ الموفرة.