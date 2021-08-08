تمويل 60 الف ريال بدون كفيل من بنك التنمية لجميع الفئات 1443

منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية، متوفر للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء، والمطلقات والأرامل، والأسر الفقيرة، وهذا المنتج مصمم خصيصا بمرونه كبيره في اتخاذ الإجراءات، بشروط ميسرة ليس بها أي تعقيدات، ويتم صرف التمويل في حالة توافر الشروط وتقديم الأوراق والمستندات، وسوف نوضح لكم الشروط والمزايا لتمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية.شروط الحصول على منتج أهل من بنك التسليف والادخار
يوفر بنك التسليف والادخار تمويل منتج أهل للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء لموظفين القطاع الحكومي والخاص، ويصل التمويل الي 60 الف ريال سعودي، بدون كفيل وبدون فوائد ورسوم أدارية، وقد حدد البنك شروط وأحكام ولا بد من توافرها لكي يتم قبول الطلب، والشروط كالتالي.
- أن يكون المتقدم لتمويل منتج أهل سعودي الجنسية، وغير متوفر الجنسيات الأخرى.
- الدخل الشهري للمتقدم لا يريد عن 12,500 ريال سعودي.
- لا بد من توافر الضامن أو الكفيل لربه المنزل، والمتسبب، والمتقاعدين، والطالب.
- يجب ان يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 70 عاما، والكفيل 55 عاما.
- يشترط للعملاء الذين حصلوا على قروض بنك التسليف والادخار والرغبين في قروض جديدة أن يكون مضي عاما.
- يجب توافر جميع الشروط وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية.
يتميز تمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية أنه تمويل خاضع لقوانين الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأيضا بدون فوائد ورسوم أدارية بشروط ميسرة ليس بها أي تعقيدات، وسوف نوضح لكم اهم المزايا لتمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار.
- تمويل شخصي بدون كفيل، ولا فوائد ورسوم أدارية، بقيمه 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- متوفر منتج أهل من بنك التسليف والادخار لموظفين القطاع الحكومي والخاص.
- تمويل منتج أهل بهدف مساعدة الأسر، ترميم المنازل، كنف.
- تمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار متاح لربات البيوت، والنساء المطلقات، والمهجورة، والمتقاعدين من الرجال والنساء.
- تمويل شخصي بدون كفيل بحد أدنى 18 الف ريال سعودي كحد أدنى، 60 الف ريال كحد أقصى.
- تمويل بشروط ميسرة، ويتم سداد الأقساط علي فترات طويلة تصل إلى 5 سنين.
- تمويل شخصي بدون فوائد ورسوم أدارية ومدعوم من بنك التسليف والادخار.
الوسوم
منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية، متوفر للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء، والمطلقات والأرامل، والأسر الفقيرة، وهذا المنتج مصمم خصيصا بمرونه كبيره في اتخاذ الإجراءات، بشروط ميسرة ليس بها أي تعقيدات، ويتم صرف التمويل في حالة توافر الشروط وتقديم الأوراق والمستندات، وسوف نوضح لكم الشروط والمزايا لتمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية.شروط الحصول على منتج أهل من بنك التسليف والادخار
يوفر بنك التسليف والادخار تمويل منتج أهل للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء لموظفين القطاع الحكومي والخاص، ويصل التمويل الي 60 الف ريال سعودي، بدون كفيل وبدون فوائد ورسوم أدارية، وقد حدد البنك شروط وأحكام ولا بد من توافرها لكي يتم قبول الطلب، والشروط كالتالي.
- أن يكون المتقدم لتمويل منتج أهل سعودي الجنسية، وغير متوفر الجنسيات الأخرى.
- الدخل الشهري للمتقدم لا يريد عن 12,500 ريال سعودي.
- لا بد من توافر الضامن أو الكفيل لربه المنزل، والمتسبب، والمتقاعدين، والطالب.
- يجب ان يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 70 عاما، والكفيل 55 عاما.
- يشترط للعملاء الذين حصلوا على قروض بنك التسليف والادخار والرغبين في قروض جديدة أن يكون مضي عاما.
- يجب توافر جميع الشروط وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية.
يتميز تمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية أنه تمويل خاضع لقوانين الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأيضا بدون فوائد ورسوم أدارية بشروط ميسرة ليس بها أي تعقيدات، وسوف نوضح لكم اهم المزايا لتمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار.
- تمويل شخصي بدون كفيل، ولا فوائد ورسوم أدارية، بقيمه 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- متوفر منتج أهل من بنك التسليف والادخار لموظفين القطاع الحكومي والخاص.
- تمويل منتج أهل بهدف مساعدة الأسر، ترميم المنازل، كنف.
- تمويل منتج أهل من بنك التسليف والادخار متاح لربات البيوت، والنساء المطلقات، والمهجورة، والمتقاعدين من الرجال والنساء.
- تمويل شخصي بدون كفيل بحد أدنى 18 الف ريال سعودي كحد أدنى، 60 الف ريال كحد أقصى.
- تمويل بشروط ميسرة، ويتم سداد الأقساط علي فترات طويلة تصل إلى 5 سنين.
- تمويل شخصي بدون فوائد ورسوم أدارية ومدعوم من بنك التسليف والادخار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل 60 الف ريال بدون كفيل من بنك التنمية لجميع الفئات 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.