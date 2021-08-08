جبهة تيجراى تتهم حكومة آبى أحمد بافتعال أزمة إنسانية

جدة - نرمين السيد - اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" فى إثيوبيا الحكومة الاتحادية، بافتعال أزمة إنسانية فى هذا الإقليم بعد تكبد القوات الحكومية هزيمة ميدانية هناك، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وشددت حكومة تيجراى فى بيان نشره اليوم الأحد على حسابه فى "تويتر" وزير الإعلام الإثيوبى السابق جيتاشيف ريدا، وهو عضو اللجنة التنفيذية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى"، على أن حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد، بعد هزيمتها فى الإقليم، غيرت استراتيجيتها وفرضت حصارا أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.

وأشار البيان إلى أن هذا الحصار منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها فى تيجراى، وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، متهما حكومة آبى بتقويض جهود المنظمات الإغاثية التى تتعامل مع الأزمة فى تيجراى عمدا.

وتابع البيان أن "الأزمة الإنسانية المفتعلة من قبل الحكومة تتخذ حاليا منحى أخطر"، مشيرا إلى التقارير عن انتشال جثث من نهر فاصل بين تيجراى والسودان، كما ألقى اللوم على الحكومة فى تنفيذ اعتقالات فى صفوف أبناء تيجراى ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق شركاتهم فى مختلف أنحاء البلاد، واصفا ذلك "مؤشرا على الإبادة الجماعية".

وطالبت حكومة تيجراى بفتح كل الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الإقليم والأجزاء من ولايتى أمهرة وعفر التى تخضع حاليا لسيطرة قوات "الجبهة الشعبية".