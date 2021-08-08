جدة - نرمين السيد - وكانت الطائرة من طراز "بيتزيتيل" تعمل على إخماد حريق محدود فى الجزيرة الواقعة غرب اليونان القارية، حين تحطمت لسبب غير معروف، بحسب المصدر نفسه، وحسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة خلال إخماد حرائق اليونان ونجاة قائدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.