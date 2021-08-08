فيديو.. انفعال إلهام شاهين خلال جنازة دلال عبد العزيز

رصدت عدسة دوت الخليج، فيديو انفعال عدد من الفنانات، خلال مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وأظهرت اللقطات انفعال الفنانة إلهام شاهين علي أحد المصورين، أثناء حضور مراسم تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة، قبل أن تدخل في حالة من البكاء الشديد عقب وصولها لصلاة الجنازة.

كما تم رصد عدد من الصور للفنانة هنا الزاهد، وذلك في لحظة انهيارها ودخولها في حالة من البكاء الشديدة عقب صلاة جنازة الفنانة دلال عبد العزيز وتواجد زوجها أحمد فهمي ليهدئها ويواسيها.

كما أظهرت لقطات على تويتر، هرب الفنانة دينا الشربيني من المصورين، بالركض، خلال وصولها لمسجد الجنازة.

وشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وسط حالة من الحزن سيطرت على كل الموجودين وخاصةً ابنتيها دنيا وإيمي وأفراد عائلتها.

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عالمنا، السبت، عن عمر يناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.