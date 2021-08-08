فنانون لم يمنعهم المرض من حضور تشييع جثمان دلال عبد العزيز

رصدت عدسة دوت الخليج، عددا من الفنانين الذين بدا عليهم المرض، ولكن تغلب واجب العزاء وحضور الجنازة علي مرضهم، و تواجدوا أثناء مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

حيث تغلب الفنان رشوان توفيق، على مرضه، وظهر مستندا على شخصين، وذلك لحضور صلاة جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بمسجد المشير طنطاوي.

كما حضر الفنان سمير صبري إلى صلاة الجنازة، وقد ظهر عليه الإعياء الشديدة، وظهر متكئا علي يد أحد الأشخاص لمساعدته.

وشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وسط حالة من الحزن سيطرت على كل الموجودين وخاصة ابنتيها دنيا وإيمي وأفراد عائلتها.

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عالمنا، السبت، عن عمر يناهز 61 عاما، متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.