دوت الخليج -

طيران العدوان يجدد قصف مأرب وصعدة والبيضاء

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب وصعدة والبيضاء. طيران العدوان يجدد قصف مأرب وصعدة والبيضاءجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب وصعدة والبيضاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ5 غارات مديرية رحبة، وغارة مديرية صرواح بمأرب، خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة، وغارة على مديرية ناطع في البيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد قصف مأرب وصعدة والبيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.