كيفية إضافة تابعين لأرملة تزوجت ولديها أبناء في برنامج حساب المواطن، أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين من دعم البرنامج، في حالة كان هناك أرملة تزوجت ولديها أبناء، كيف تقوم بإضافة تابعين، وذلك خلال رده على استفسار من إحدى المواطنات المستفيدين خلال تساءلها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

برنامج حساب المواطن يوضح كيفية إضافة تابعين لأرملة تزوجت ولها أبناء

رد حساب المواطن مؤكدا على استفسار إحدى المواطنات، موضحا أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة يتم إضافتها كتابع في برنامج حساب المواطن في حساب رب الأسرة الزوج، أما أوضح حساب المواطن أنه يمكن للزوجة أن تقوم بإضافة الأبناء كأشخاص تابعين في حساب رب الأسرة وهو الزوج، ومن ثم القيام باختيار صلة القرابة تابع معال، والقيام بإرفاق المستندات المطلوبة، وهي وثيقة صك ولاية أو وثيقة إثبات احتضان. حيث استفسرت إحدى المواطنات وهي أرملة حول كيفية إضافة أبنائها من الزوج الأول كتابعين لها، وذلك بعد زواجها.

المدة المتبقية على موعد صرف الدفعة 45 لشهر أغسطس 2021 وكيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

يستفسر العديد من المواطنين السعوديين عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن. كما تكثر العديد من عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن من أجل التحقق من حالة الأهلية، ومعرفة أهليتهم للدعم في الدفعة 45 لشهر أغسطس 2021. وقد أوضح برنامج حساب المواطن لكل المستفيدين من الدعم صدور النتائج الأهلية، ويمكن للمستفيدين الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن مباشرة، وإدخال رقم الهوية الخاص بكل مواطن، وإجراء عملية البحث، ورؤية النتائج النتائج الأهلية. ومعرفة حالة الأهلية لدفعة شهر أغسطس دفعة 45.

كما أوضح بالأمس المدة المتبقية على موعد صرف دفعة شهر أغسطس وهي خمسة أيام فقط، حيث سيتم صرف الدفعة 45 لشهر أغسطس كما هو معتاد صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إذا لم يصادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية بالمملكة العربية السعودية، وعليه فسوف يتم صرف الدفعة 45 لشهر أغسطس يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 أغسطس 2021.

حساب المواطن يوضح الموقف حال انتهاء المستند

اكد برنامج حساب المواطن على مستفيدي الدعم، أنه في حال انتهاء المستند يلزم على المواطن حذفه، وارفاق عقد إيجار موحد شرط أن يكون ساري الصلاحية، وأن يكون باسم المتقدم بالطلب، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من أيقونة تفاصيل الحساب، اختر إدارة المرفقات.