شروط الحصول على أهل قرض وطريقة الحصول من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة للغاية من المواطنين السعوديين، وسوف تساعدهم في كافة أمور حياتهم المادية كما تقدم بعض برامج الدعم المالي، وهؤلاء هم ذوي الدخل المنخفض، ولذلك يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك أن البنك استخدام أداة تفاعلية تمكنك من تحديد التمويل المناسب للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك يتم الإعلان عن الجهات المسؤولة عن شروط قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، وفى الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع وزادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة حول خطوات التقديم في بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية قرض أهل من قبل بنك التنمية الاجتماعية، من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكن جميع التفاصيل الخاصة شروط قرض أهل، وطريقة التقديم على القرض، وتم الإعلان عن قرض أهل يعد من أحد منتجات التمويل الاجتماعي، وهذا القرض لعدد من الفئات والمجموعات مثل :

المطلقات

الأرامل

المتقاعدين

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من أهل قرض مساندة الأسر ذات الدخل المنخفض بالمملكة العربية السعودية، وقد يصل حجم القرض إلى 60 ألف ريال سعودي، ولكن يمكن الزيادة في بعض الحالات، ويميز قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية، أن يتم بدون دفع أي رسوم أو فوائد، ولكن يجب على المستفيدين أن يقوم بسداد هذا القرض خلال 5 سنوات على التوالي.

يجب على المستفيد أن يكون مسجلاََ لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يجب على أن يمضي على مدة التسجيل سنتين. يجب على المستفيد تقديم كفالة نموذج 105 الموجود في موقع البنك. يجب أن يكون المستفيد لا يزيد الدخل الشهري عن 10 الآف ريال سعودي.

يجب الدخول إلى رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية. يجب الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني. يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة والمعلومات. يجب إرفاق كافة الأوراق المطلوبة من قبل إدارة البنك. يجب الضغط على كلمة تسجيل الطلب.

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن لا يكون مدنياََ لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض. يجب على المتقدم أن يكون قد مضي عام كاملاً من تاريخ سداد آخر التزام له في بنك التنمية الاجتماعية. يجب على المستفيد أن لا يقل عمره عن 18 سنة. يجب على المتقدم أن لا يزيد عن عمره 60 عاماََ للمقترض أو الكفيل. يجب على المستفيد أن لا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 14 ألف ريال سعودي

شروط الحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية :طريقة الحصول على أهل قرض من بنك التنمية الاجتماعية :شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية :