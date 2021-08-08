طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين عن العمل

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية الخاصة بقطاع الزراعة والصناعات الزراعية وتربية المواشي والدواجن وذلك لأن يتم تنمية هذه القطاعت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية حيث إن الحكومة في المملكة تسعي إلي تنمية قطاع الزراعة وتربية الماشية.

برنامج دعم ريف

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، يعد ذلك من ضمن الأمور الرائجة في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الذين يعملون في مجال الزراعة بالمملكة العربية السعودية حيث إن هذا البرنامج يقدم دعم لجميع الأسر المنتجة في مجال الزارعة أو في مجال تربية الدواجن حتي يتم مساعدتهم بشكل كبير.

طريقة التسجيل في دعم ريف

برنامج دعم ريف يعتبر واحد من ضمن البرامج الأجتماعية الخاصة بوزارة الري والزراعة في المملكة العربية السعودية وهذا البرنامج يقدم دعم إجتماعي كبير إلي كل من المواطنين في المملكة حتي يتم مساعدتهم علي تحسين الحالة المالية، وأيضاً تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواتي بشكل كبير في المملكة.

شروط برنامج دعم ريف

هناك العديد من الشروط التي وضعها البرنامج وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي برنامج دعم ريف وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط إن لا يقل عمرة عن 21 سنة عند التقديم في البرنامج.

إن لا يزيد راتب المتقدم عن 6 الأف ريال سعودي.

إن يكون الحد الأدني للتمويل في البرنامج 50 الف ريال سعودي.

يشترط إن لا يكون من ضمن العاملين في القطاع العام أو الخاص بالمملكة.

يجب إن يتم تقديم المستندات المطلوبة عبر المنصة.

إن لا يكون حاصل علي مساعدات مالية أخري

قطاعات برنامج ريف للأسر المنتجة

قام برنامج دعم ريف السعودي بتحديد عده قطاعات التي يتم دعمها في هذا البرنامج وتكون القطاعات وفقاً لمجموعة السطور التالية:

دعم قطاع العسل وتربية النحل.

قطاع الفواكهة المجففة.

قطاع الصناعات الصوفية اليدوية.

صناعات الأسمدة العضوية والتي تصنع من مخلفات الحيوانات والنباتات.

قطاع صيد الأسماك.

تربية الدواجن والمواشي.

صناعات الصابون والزيوت العطرية.

طريقة التسجيل في دعم ريف 1442

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها حتي تقوم بعملية التسجيل في برنامج دعم ريف وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية: