اليونان.. سقوط طائرة مشاركة في أعمال إخماد الحرائق بجزيرة زاكينثوس 

سقطت في اليونان مساء يوم الأحد طائرة مشاركة في أعمال إخماد الحرائق بجزيرة زاكينثوس. وقالت وسائل إعلام يوناينية إن طائرة إطفاء من طراز "Pezetel" تحطمت خلال حريق في زاكينثوس. واشارت إلى أن طيار الطائرة بصحة جيدة وتم إخراجه من موقع التحطم بمساعدة رجال الإطفاء الذين هرعوا للمساعدة. وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق في ظروف الحادث من قبل السلطات المختصة.

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