بريطانيا تسجل 27429 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة 

أظهرت إحصاءات رسمية أن بريطانيا سجلت 27429 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد نزولا من 28612 حالة في اليوم السابق و39 وفاة مقابل 103 حالات أمس.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ستة ملايين و69681 إصابة مؤكدة، منها 130320 حالة وفاة.
وكانت البيانات قد أظهرت أمس أن 46 مليونا و997495 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كورونا في حين حصل 39 مليونا و210356 على الجرعتين.
جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في بريطانيا تخطت يوم السبت ولأول مرة منذ نحو خمسة أشهر عتبة الـ100 حالة.
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