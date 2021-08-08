صور.. قيس سعيد: تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة

جدة - نرمين السيد - وقام سعيد بجولة بالمركز واطلع على سير العمل فيه والإجراءات المتخذة لتهيئة أفضل الظروف ضمانا لحسن سير عمليات التلقيح، حسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك". وتوجه سعيد بجزيل الشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية ولكافة المتدخلين فى أيام التلقيح المكثف، وثمن حسهم الوطنى العالى وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم فى صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية. وأكد الرئيس التونسى على أن بلاده ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسى مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا.

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