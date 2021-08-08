ثالث عاصمة إقليم تسقط اليوم.. طالبان تسيطر على مدينة تلقان

جدة - نرمين السيد - وكانت حركة طالبان، أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد، سيطرتها على مدينة سارى بول شمال أفغانستان، بعد معارك مع القوات الحكومية، كما أعلنت سيطرتها على مدينة كندوز بشمال أفغانستان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية فى جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية الغربية من أفغانستان.