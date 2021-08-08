اغتيال صحفى أفغانى جنوب شرق العاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - وأعلنت حركة طالبان، فى وقت سابق، اليوم الأحد، سيطرتها على مدينة سارى بول شمال أفغانستان، بعد معارك مع القوات الحكومية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية فى جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية الغربية من أفغانستان.