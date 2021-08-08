ما بين ذهبية فريال وفضية الجندي.. أمهات مصر على منصات طوكيو

"شكرا لأمي.. فهذا إنجازها وليس إنجازي.. الحمد لله يارب"، بهذه الكلمات عبرت البطلة المصرية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية للكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عن عرفانها وامتنانها لوالدتها "صاحبة الفضل الأول" في تتويجها بالميدالية الذهبية.

وفازت المصرية فريال أشرف عبد العزيز بذهبية منافسات وزن فوق 61 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أمس، بعد التغلب على بطلة أذربيجان إرينا زاريتسكا.

انجاز أمي وليس إنجازي

دور الأم في الانجاز التاريخي الذي حققته فريال أشرف في أولمبياد طوكيو، جسدته كلمات البطلة المصرية، ففي تصريح تلفزيوني للاعبة المصرية قبيل مباراة الذهب، قالت فريال: "هذا تعب 4 سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويا. أشكر والدتي فهذا إنجازها وليس إنجازي".

وتابعت: "تتويجي بالميدالية الذهبية اليوم في أولمبياد طوكيو أقل هدية يمكن تقديمها لمصر".

وانتشر على نطاق واسع "مقطع فيديو" لأسرة البطلة المصرية، بمنزلها خلال تشجيعهم لفريال بحماس شديد، ورددت والدتها كلمات تعكس حجم الفخر بابنتها، قائلة: "ياريتني كنت معاكي يا حبيبتي وأخدك في حضني.. يا قلبي من جوة شرفتينا.. برافو عليكي".

التتويج بالذهب.. الأم تتحدث؟

عزة السيد والدة بطلة الكاراتية المصرية، تقول في حديث خاص لـسكاي نيوز عربية إن "ما حققته فريال يأتي بفضل الله أولا، ثم ثانيا اجتهادها وتعبها، ويأتي ثالثا دوري وواجبي البسيط نحوها في توفير كل ما تحتاجه سواء كان دعم نفسي أو معنوي أو مادي، وإزالة كافة العراقيل أمامها، حتى لا تشعر بأي ضغوط".

وتضيف السيد: "رغم مروري بظروف صحية صعبة، إلا أنني كنت حريصة على حضور كافة التمارين الرياضية لتشجيعها، وهو ما كان يمثل لها فارقا كبيرا نفسيا".

وتشير والدة بطلة مصر: "مواعيد التمرين كانت مرتين يوميا طوال أيام الأسبوع، وتستمر لساعات طويلة، ونظرا لمروري بظروف صحية، كانت فريال تطلب مني عدم الذهاب معها للتمارين، لكني كنت أصر على الحضور معها منذ أن كانت في عمر التاسعة، وكنت أشجعها دائما بأن الله لن يضيع تعبنا".

ذهب في عمر التاسعة

وحصلت البطلة فريال أشرف على أول ميدالية ذهبية على مستوي محافظة القاهرة في عمر 9 سنوات، وفقا لوالدة فريال.

وتبرز في حديثها لـسكاي نيوز عربية شعورها بالفخر الكبير بعد فوز ابنتها، وتضيف: "حين قالت فريال إن (هذا الإنجاز بالحصول على الميدالية الذهبية هو إنجاز أمي)، شعرت وكأنه تاج فوق رأسي، وكانت لحظة مؤثرة جدا بالنسبة لي، وبأن ثمرة جهد وتعب السنين يتحقق".

كما تؤكد السيد أن أكبر تكريم لها تمثل في اللحظة التي رفعت فيها فريال علم مصر.

رسالة الرئيس.. شرف ولافتة جميلة

وأشادت بمساندة وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي، لإبنتها: "كان يقول لفريال دائما أنها ستحقق مركزا متقدما، وكان مشهدا جميلا وهو يحيي ابنتي ويشجعها خلال مباريات البطولة".

وردا على توقعها بحصول فريال على ميدالية قبل انطلاق منافسات طوكيو، قالت: "كان لدي ثقة في الله وفضله بحصول ابنتي على مركز متقدم رغم قوة المنافسة؛ لأنها كانت تجتهد ولم تقصر في شيء".

ولم يفت والدة البطلة المصرية توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لابنتها، والتي تعتبرها "شرف كبير ولافتة جميلة وتكريم كبير لها".

وتقدّم الرئيس السيسي بالتهنئة لبطلة مصر فريـال أشرف، بعدما حققت أول ذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات".

وأضاف:" فخور بإبنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

والدة الجندي.. جندي مجهول

كما كان للأم حضور وتأثير قوي أيضا في حصول لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، الجندي، على الميدالية الفضية، خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو كأول ميدالية لمصر في تاريخ مشاركات الخماسي في الأولمبياد.

فأعاد مشاركون مصريون بمواقع التواصل الاجتماعي نشر تدوينة لوالدة البطل أحمد الجندي عبر صفحتها على "فيسبوك" كانت قد نشرتها بتاريخ 18 يوليو الماضي، قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية، كرسالة تحفيز وتشجيع لأبنها.

وأدرجت الأم صورة تجمعها مع أبنها البطل الأوليمبي، وكتبت أماني حسن، والدة الجندي: "مش هشيلها غير لما أتصور معاك بالميدالية في المطار، وأنت راجع من طوكيو بإذن الله".

وعقب فوز البطل الجندي بالميدالية الفضية، كتبت أماني حسن على فيس بوك: "قلتلك مش حشيلها إلا لما اتصور معاك بميدالية طوكيو، الحمد لله ربي علي فضله، تعب السنين يا حبيبي".

وأردفت: "ناس كتير لازم تلبس معاك الميدالية، مليون مبروك للجنود المعلومة، ومليون مبروك للخماسي المصري والرياضة المصرية.. النهاردة عيد".

وللدور الذي لعبته والدة الجندي، دعا الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس إلى تكريم والدة أحمد أسامة الجندي (لاعب النادي) باعتبارها من الجنود المجهولة في مسيرة النجاح الباهرة للاعب، بجانب ضرورة الحفاظ على موهبته وثقله بالخبرات لكي يستمر في حصد الإنجازات لمصر في الفترة القادمة.

وأعرب أبو زيد في تصريحات صحفية عن سعادته الكبيرة بالميدالية الفضية التي حققها أحمد أسامة الجندي بأولمبياد طوكيو.