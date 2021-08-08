إيطاليا تسجل 11 وفاة و5735 إصابة بكورونا
اعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم إنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، نزولا من 22 في اليوم السابق، بينما تراجعت الإصابات الجديدة إلى 5735 من 6902.
وحسب قناة (روسيا اليوم) سجلت السلطات إلايطالية 128220 وفاة لها صلة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي دعا الإيطاليين يوم الجمعة إلى التطعيم واحترام القواعد الخاصة بمكافحة وباء كوفيد-19.
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