الإستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية ورقم اللوحة 1443

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وتقدم بوابة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الهامة لقطاع واسع داخل المجتمع السعودي ومن هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن تأمين المركبات، ومن الجدير بالذكر أن الإستعلام عن تأمين السيارات يعد شرطاً هاماً لمعرفة صلاحية التأمين، وقد أتاح الموقع الرسمي لمنصة أبشر للمواطنين السعوديين والمقيمين معرفة كافة المعلومات عن تأمين السيارة إلكترونياً، وفي إطارحرصنا في موقعنا على توضيح كافة الخدمات السعودية للمواطنين، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن تأمين مركبة بإستخدام رقم الهوية أو رقم اللوحة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مركبة برقم اللوحة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تأمين مركبة

وفرت منصة أبشر الإلكترونية خدمة الإستعلام عن تأمين مركبة على موقعها الرسمي للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اضغط على “أبشر أفراد”.

ثالثاً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية ثم ادخل كلمة المرور.

رابعاً ادخل رمز التحقق.

خامساً انقر على “خدمات المركبات” ثم “استعلامات” وبعد ذلك “صلاحية التأمين على المركبات”.

سادساً الآن قم بكتابة رقم الهوية ورقم اللوحة ثم اكتب الرمز المرئي وبعد ذلك اضغط عرض.

وأخيراً ستظهر لك كل المعلومات عن صلاحية التأمين على المركبات.

شروط التأمين على المركبة

حددت شركات التأمين عدة شروط من أجل التأمين على المركبة أو السيارة بناءاً على نوع التأمين، ونوضح لكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:

أولاً لا بد من وجود تغطية تأمينية للسيارة.

ثانياً تغطية كافة المصاريف العلاجية والكوارث البيئية ما عدا عواصف الرمال.

ثالثاً تغطية حوادث الحريق.

رابعاً تغطية مصاريف نقل المركبة إلى الورشة.

وفي نهاية مقالنا اليوم نرجو أن يكون المقال قد شمل على كافة المعلومات التي تبحثون عنها، وسنرد بإجابات واضحة على كل الأسئلة والإستفسارات فقط اتركوا كل أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل