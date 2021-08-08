وظائف وزارة الدفاع 1443 في المستشفيات العسكرية والتخصصات المختلفة شروط ورابط التقديم

الوظائف بالمستشفيات العسكرية والتخصصات المختلفة في إطار دعم توطين الوظائف بمؤسسات المملكة العربية السعودية وطبقا لتوجيهات حكومة المملكة برعاية جلالة الملك وولي العهد بزيادة التوطين والعمل على توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات بالمؤسسات السعودية، فقد أعلنت الوزارة اليوم عن احتياجها لعدد من الكوادر للعمل في المستشفيات العسكرية بمختلف محافظات المملكة تشمل تخصصات التمريض والطب وخدمات طبية وإدارة مالية وغيرها من الشواغر المتاحة عبر منصة الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة التي أوضحت أن على راغبي التقديم في الوظائف المعلنة يكون في المواعيد المحددة.

أماكن شاغرة لتوظيف الأطباء من الكوادر جميع التخصصات. مطلوب فنيين صيانة الطائرات. الخدمات الطبية المساندة. خدمات الجودة وسلامة المرضى. الموارد البشرية. تقنية المعلومات. وظائف الإدارة المالية. التخطيط والتطوير. إدارة المشاريع. وظائف التمريض جميع التخصصات.

مسميات وظائف وزارة الدفاع المتاحة:رابط وشروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443

يتم التقديم على الرابط الإلكتروني على وظائف وزارة الدفاع طبقا للشروط المعلنة وحسب كل وظيفة ولها شروطها والتعرف عليها من خلال رابط الموقع، فمن يرغب للتقدم لاى وظيفة عليك الدخول على الموقع ويختار نوع الوظيفة ثم معرفة شروطها، ومن خلال رابط منصة الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ثم تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها، سوف تظهر الشروط الخاصة بها عليك قراءتها جيداً ثم التقديم، حيث أن وزارة الدفاع أوضحت أن الأولوية والأفضلية في التوظيف تكون للسعوديين الجنسية، هذا يأتي في إطار زيادة دعم التوطين بعد تطبيق قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المجمعات والمولات التجارية وغيرها من مجالات العمل.

أولاً الدخول عبر الرابط الالكتروني للوظائف بالمستشفيات العسكرية على منصة الخدمات الطبية. ثم حدد أنشئ سيرتك الذاتية. بعدها قم بتعبئة البيانات الشخصية التسجيل الأساسية بالموقع. سوف يرسل لك الموقع رسالة على بريدك الإلكتروني الذي قمت بكتابته من أجل التأكيد. عليك استكمال جميع البيانات المطلوبة منك حتى تنهي جميع الحقول الفارغة. عند استكمال السيرة الذاتية سوف تكون مؤهل بالتقديم على الوظائف المتاحة عبر الموقع.

خطوات التقديم على منصة التوظيف بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة:مواعيد التقديم :

يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوظائف بالمستشفيات العسكرية في المواعيد المحددة، وعلى من يرغب للتقدم لوظيفة من وظائف وزارة الدفاع وتنطبق عليه الشروط، حيث سيتم إستقبال الطلبات بدءاً من اليوم 29 ذي الحجة الموافق 9-8-2021 وسوف يستمر الباب مفتوح حتى آخر موعد للتقديم في 30 محرم 1443 الموافق 7 سبتمبر المقبل، وذلك على جميع الراغبين في تقديم وظائف وزارة الدفاع استيفاء الشروط المحددة من خلال الموقع الإلكتروني بكل وظيفة والتخصص على حدى، حيث تختلف شروط كل وظيفة من حيث المؤهل وعدد سنوات الخبرة بكونها تستقطب الكفاءات المميزة.