رابط موقع نتائج التوجيه الجامعي 2021 وطريقة استخراج النتائج

رابط موقع نتائج التوجيه الجامعي هو ما بدأ بالفعل العديد من الطلاب من حملة شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر بالبحث عنه خلال هذه الساعات، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم العالي في الجزائر عن نتائج التوجيه الجامعي 2021 الجزائر، حيث قامت الوزارة بالاعلان عن النتائج عصر اليوم الأحد الثامن من شر أوت “أغسطس” من العام 2021، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التسجيلات الجامعية لطلاب المرحلة الاولى من التسجيل، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى من عملية التسجيلات الجامعية للطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021.

نتائج التوجيه الجامعي 2021

وكانت وزارة التعليم العالي في الجزائر قد حددت الجدول الزمني الخاص بتسجيل الطلاب لرغباتهم في الالتحاق بالكليات والجامعات التي يرغبون في الدخول إليها، حيث تم تسجيل طلاب المرحلة الأولى خلال الفترة الماضية، وقد قامت الوزارة بالاعلان عن أنه سيتم امتداد التسجيلات الجامعية لكافة الطلاب في مختلف المراحل حتى شهر سبتمبر المقبل بمشيئة الله تعالى.

موقع نتائج التوجيه الجامعي

وكانت وزارة التعليم العالي في الجزائر قد حددت رابط موقع نتائج التوجيه الجامعي من أجل أن يتمكن الطلاب الناجحون في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 من استخراج نتائج التويجه الجامعي الخاص بهم، وذلك من خلال زيارة موقع التسجيلات الجامعية التابع للوزارة على الانترنت عبر زيارة: orientation-esi.dz.

استخراج نتائج التوجيه الجامعي 2021 الجزائر

ومن أجل أن يتمكن طلاب شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر من استخراج نتيجة التوجيهات الجامعية فكل ماعليهم هو اتباع الخطوات البسيطة التالية من أجل استخراج النتائج في أسرع وقت ممكن.

الدخول إلى موقع التسجيلات الجامعية على الانترنت من خلال الرابط: orientation-esi.dz .

. القيام بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على زر استظهار النتائج وسيتم ظهور النتائج لكم في الحال.

وفي حال عدم عمل الموقع معكم بشكل جيد فمن الممكن أن يقوم الطالب بإعادة التجربة في وقت لاحق، حيث قد يتعرض الموقع إلى عطل فني بسبب الضغط الشديد من قبل الطلاب من أجل استخراج نتائج التوجيه الجامعي الخاص بهم.