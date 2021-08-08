إيطاليا تسجل 11 وفاة و5735 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 11 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد، نزولا من 22 في اليوم السابق، بينما تراجعت الإصابات الجديدة إلى 5735 من 6902.

وسجلت إيطاليا 128220 وفاة لها صلة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي دعا الإيطاليين يوم الجمعة إلى التطعيم واحترام القواعد الخاصة بمكافحة وباء كوفيد-19.