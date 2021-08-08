 اندلاع حريق قرب مطار في ولاية موغلا غرب تركيا

نشب حريق، اليوم الأحد، في غابات "كوزبنار" بالقرب من مطار مدينة دالامان التابعة لولاية موغلا بغرب تركيا.
وأوضحت وكالة "الأناضول"، أنه بينما تواصل السلطات التركية إخماد الحرائق في أقضية كوي جاغيز وميلاس ومنتشه وسيدي كمار وقواقلي دره وياطاغان بولاية موغلا، اندلع حريق في غابات "كوزبنار" القريب من مطار دالامان.
وأضافت الوكالة أن فرق الإطفاء تواصل جهودها برا وجوا لإخماد الحريق.
وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".
وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.
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